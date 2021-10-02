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مع بداية الموسم الدراسي.. “أساتذة التعاقد” يستأنفون احتجاجاتهم

2021-10-02 / 12:23 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين عن استئناف برنامجهم الاحتجاجي.

وذكرت التنسيقية، أنها تعتزم خوض إضراب وطني لمدة 9 أيام، 5 منها في الشهر الجاري وأربعة في نونبر المقبل، وذلك تنفيذا لمخرجات المجلس الوطني الذي انعقد أيام 23، 24، 25، 26 شتنبر المنصرم المخصص لتدارس الملف المطلبي للتنسيقية وتسطير البرنامج الاحتجاجي.

وذكرت التنسيقية، أن انعقاد مجلسها الوطني يأتي في سياق حجم مطلب إسقاط مخطط التعاقد وجسامة المهمة التاريخية الملقاة على عاتق التنسيقية، وذلك بعد سلسلة من الخطوات النضالية للموسم الخامس على التوالي التي عكست حجم الوعي والصمود لدى الأساتذة وقدرتهم على الدفاع عن مطالبهم المشروعة رغم كل أشكال التضييق والتنكيل:

وأضافت أنها ستشرع، في تنفيذ إضرابها الوطني الأول في هذا الموسم الدراسي يوم 12 من أكتوبر الجاري وسيستمر إلى غاية الـ16 منه مع إنزال وطني بالرباط يومي 14 و 15 من الشهر ذاته سيعلن عن تفاصيله لاحقا، أما المحطة الميدانية الثانية فستنطلق يوم 10 نونبر المقبل وتستمر لثلاثة أيام مع إنزال وطني بالدار البيضاء يوم 16 من نفس الشهر .

كما قررت مقاطعة جميع مجالس المؤسسة باستثناء مجلس القسم، ومقاطعة لقاءات المفتشين، واللقاءات والزيارات الصفية للمفتشين وباقي التكوينات حضوريا وعن بعد، ومقاطعة أنشطة الأندية التربوية وكل ما يتعلق بتنشيط الحياة المدرسية، إلى جانب مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمنظومة “مسار”، وعقد جموع عامة قبل المجلس الوطني وحمل الشارة السوداء يوم 5 أكتوبر تزامنا مع يوم المدرس وعقد مجلس وطني يوم 17 نونبر بالدار البيضاء.

وذكر البيان ما وصفها بـ “المغالطات والأساطير التي تحاول الوزارة الوصية تمريرها حول ملف التعاقد من خلال إدعائها أن الملف تم حله”، مشيرة إلى أن “الواقع يكذب ذلك وأن التعاقد ما زال مستمرا شكلا ومضمونا”، وفق تعبيرها.

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‫5 تعليقات

  2. أي كرامة أصلا تحدثون ؟؟؟؟واين هي كرامة التلميذ أليس له حق؟؟؟انتم تريدون سوى مصالحكم فقط اما مصالح التلميذ مهضومة.

  4. ناموا ولا تستيقظوا فما فاز الا النوم
    نعم قاطعوا الاقسام وقاطعوا التكوينات لان حضوركم كعدمه مستويات ضعيفة …انتشلتم من البطالة تريدون النوم والاجرة حسابكم عسير مع رب العالمين انانيون تدمرون مستقبل اولادنا لتحققوا اهدافكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم لا بارك لكم الله في ارزاقكم.

  5. اساتدة التعاقد داء ووباؤ افتك من كورونا.بدؤوا للاحتجاج لتعطيل التدريس في المدارس على الدولة أن تقيل أي استاد شارك في الاحتجاج وتغيب عن القسم وتدريس التلاميد والطلبة .في المغرب مثقفون وحاملون شواهد تخول لهم التدريس ويعيشون البطالة .

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