إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد وفاتها: “بدل ما ياكلها الدود”
هبة بريس - وكالات
أكدت الفنانة المصرية إلهام شاهين، رغبتها في التبرع بأعضائها بعد الوفاة، داعية الجميع إلى التبرع بأعضائهم لإنقاذ حياة آخرين.
ودعت إلهام شاهين، خلال حفل توقيع كتاب “أعداء مصر الخمسة” للمستشار أمير رمزي، إلى إنشاء بنك للأعضاء البشرية في مصر مثل بنك القرنية الذي كان موجودا أيام الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، قائلة: “علينا أن نتبرع بأعضائنا بدل ما ياكلها الدود”.
وكانت الفنانة المصرية إلهام شاهين تعرضت لموقف محرج في مهرجان المسرح القومي، وكشفت لأول مرة عن سبب عرضها على طبيب نفسي.
وأوضحت، خلال ندوة تكريمها الخاصة التي أقيمت في المجلس الأعلى للثقافة، أنها كانت شديدة الخجل أثناء الصغر بسبب دراستها في مدارس للبنات فقط، ومعلمات سيدات، مشيرة أن أسرتها عرضتها على طبيب نفسي بسبب خجلها الشديد وإنطوائها.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
4 تعليقات
انا احترم هذه السيدة كثيرا وهاجمتها كثيرا لما كنت مسلما ولكن بعد أن تخلصت من الاديان وأصبحت انسانا طبيعيا بدأت احترمها لمواقفها الانسانية
الى المعلق اعلاه
وماذا تغير الان فيك لا زالت نفس العدائية اتجاه الاخر، في قولك اصبحت انسانا طبيعيا متهما من يخالفك الرأي ويتمسك بدينه على انه ليس طبيعيا؟
فيم اختلافك عن المتطرفين المتشددين في كل الاديان؟ انت لا تقبل بالاخر بالراي الاخر
إلى صاحب التعليق رقم 1
أنظر جيدا إن كنت قد تخلصت مع الإسلام من ” أشياء أخرى “
متأكدة أن أعضاءك سوف تكون صالحة للإستعمال بعد وفاتك ؟؟؟
ثم ما هذا السخاء الكبير ؟ تتبرعين بأعضائك و لكن بعد وفاتك ؟ الذي يتبرع و يقوم بالإحسان يفعل ذلك في حياته ! أما بعد الموت فلا داعي شكرا