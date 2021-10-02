إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد وفاتها: “بدل ما ياكلها الدود”

هبة بريس - وكالات

أكدت الفنانة المصرية إلهام شاهين، رغبتها في التبرع بأعضائها بعد الوفاة، داعية الجميع إلى التبرع بأعضائهم لإنقاذ حياة آخرين.

ودعت إلهام شاهين، خلال حفل توقيع كتاب “أعداء مصر الخمسة” للمستشار أمير رمزي، إلى إنشاء بنك للأعضاء البشرية في مصر مثل بنك القرنية الذي كان موجودا أيام الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، قائلة: “علينا أن نتبرع بأعضائنا بدل ما ياكلها الدود”.

وكانت الفنانة المصرية إلهام شاهين تعرضت لموقف محرج في مهرجان المسرح القومي، وكشفت لأول مرة عن سبب عرضها على طبيب نفسي.

وأوضحت، خلال ندوة تكريمها الخاصة التي أقيمت في المجلس الأعلى للثقافة، أنها كانت شديدة الخجل أثناء الصغر بسبب دراستها في مدارس للبنات فقط، ومعلمات سيدات، مشيرة أن أسرتها عرضتها على طبيب نفسي بسبب خجلها الشديد وإنطوائها.

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