بسبب الحجاب.. منع شابة مغربية من الدراسة بمعهد في اسبانيا

2021-10-02 / 10:59 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

منعت إدارة معهد متخصص في المختبرات الطبية، من تسجيل شابة من أصول مغربية بحجة حجابها.

وكشفت الشابة المغربية، في شريط فيديو، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تفاجأت بمنعها من إتمام دراستها بالمعهد المذكور لأنها ترتدي الحجاب.

وأضافت الشابة التي تعمل كممرضة بأحد المستشفيات، أن ادارة المعهد تعاملت معها بشكل عنصري ورفضت تسجيلها، منددة بما تعرضت له من حرمان من في التعليم كأي مواطنة في اسبانيا.

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‫3 تعليقات

  1. بالنسبة لي قرار يراعي القيم المحلية ليس بعنصري و لا يضر الفتاة ان تنزع الحجاب اثناء الدراسة والتواجد في المعهد وبعد تضعه .
    ما يبدو عاديا بالتسبة الينا لا يبدو كذلك بالنسبة للآخر .
    مع الاسف نتمسك بالمظهر وننسى الجوهر .

  2. سلام عليكم ورحمة الله، إعلمي أنك تقديم رسالة إلاهيه فلا تبتإسي .يقول الله تعالى في الكتاب المكنون (فلا ٱتحم العقبه) هذه عقبة من العقبات التي تعترض حياتك فلا تهنئ ولا تحزني ،إعلمي أن الله معاك

  3. باراكا من التبوحيط …. أنت اللي غاديا عندهم … التزمي بالقانون … مشي غايديروليك قانون بوحدك باش تبقاي على خاطرك … وثانيا ياك كتقولي مسلمة أكثر من القانون … على ماشية لبلاد الكفار ….

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