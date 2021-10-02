بسبب الحجاب.. منع شابة مغربية من الدراسة بمعهد في اسبانيا

هبة بريس - الرباط

منعت إدارة معهد متخصص في المختبرات الطبية، من تسجيل شابة من أصول مغربية بحجة حجابها.

وكشفت الشابة المغربية، في شريط فيديو، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تفاجأت بمنعها من إتمام دراستها بالمعهد المذكور لأنها ترتدي الحجاب.

وأضافت الشابة التي تعمل كممرضة بأحد المستشفيات، أن ادارة المعهد تعاملت معها بشكل عنصري ورفضت تسجيلها، منددة بما تعرضت له من حرمان من في التعليم كأي مواطنة في اسبانيا.

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