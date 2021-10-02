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القطريون يبدؤون التصويت في أول انتخابات تشريعية بالبلاد

2021-10-02 / 10:13 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

بدأ القطريون، اليوم، السبت، التصويت في أول انتخابات تشريعية في البلاد لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى.

ووفقا لرويترز فقد بدأ الناخبون يتدفقون إلى مراكز الاقتراع، حيث دخل الرجال والنساء أقسامًا منفصلة لانتخاب 30 عضوًا من 45 مقعدًا.

وكانت عملية التصويت قد أثارت جدلا قبل بدايتها، يتعلق بـ “الشمول الانتخابي والمواطنة”.

وتدخل ضمن صلاحيات المجلس سلطة التشريع، إضافة إلى موافقته على السياسات العامة للدولة بما فيها ميزانيتها.

ويتنافس في هذه الانتخابات 183 مرشحا، منهم 18 امرأة، وذلك عبر مراكز موجودة داخل 30 منطقة في الدولة الخليجية التي ستشهد عما قريب استضافة حدث عالمي هو كأس العالم لكرة القدم.

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