أزيد من 4 ملايين و700 ألف مستفيد من مبادرة “مليون محفظة”
هبة بريس
أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي بأن نحو 4 ملايين و701 ألف و432 تلميذة وتلميذ سيستفيدون من المبادرة الملكية “مليون محفظة” برسم الموسم الدراسي 2021-2022 الذي انطلق ، بشكل فعلي، اليوم الجمعة.
وتابعت الوزارة في بلاغ، أن عدد الإناث يبلغ مليونين و233 ألف و650 من بين هؤلاء المستفيدين.
وأكد البلاغ على اتخاذ كافة التدابير لانطلاق الموسم الدراسي في أحسن الظروف، وذلك من خلال تعزيز برامج الدعم الاجتماعي لفائدة التلاميذ، منها المبادرة الملكية “مليون محفظة”.
وفي إطار برامج الدعم، توقعت الوزارة أن يستفيد من برنامج “تيسير” للدعم المالي المشروط للأسر ما يناهز مليونين و611 ألف مستفيدة ومستفيد، تمثل الإناث من هذا المجموع ما يناهز مليون و227 ألف و169.
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20 تعليقات
الأباء والامهات يريدون الدعم المادي لمساعدتهم وليس المحفظة التي ثمنها لايتعدى50درهم.
مافائدة المحفظة الا لم يكمن دعم مادي للاسر ذوي الاحتياجات الخاصة.من طرف الوزارة التربية والتعليم.
نريد التغير والاصلاح بالاخص في قطاع التربية والتعليم.نريد الجودة العالية في التعليم وليس ملئ المحفظة بدون فائدة.
يقال المثل المغربي المشهور (اش خاصك العريان لخواتم امولاي) هههههههههههه
نريد الإستفادة العموم من برنامج تيسير وهذا ما يجب على الدولة مراعاته.
المشكل الكبير ليس في المحفظة ولكن في ملئ العقول بالتوعية ..
نريد تغير منظومة التعليم وليس في التفهات التي لا جدوى منها سوى صداع الرأس هههههههه.
المغرب جد ماسة إلى التغير والاصلاح في البنية التحتية والخدمات الخاصة من اجل مصلحة التلميذ الذي يعاني بالاخص ونحن على أبواب الدخول المدرسي
نتمنى النجاح والتوفيق للتلاميذ هذآ هو الأهم من المحفظة والجودة العالية في التعليم.
نطالب محاربة الفساد في الميزانية المخصصة لذلك هههههههه
نتمنى دخول مدرسي موفق للتلاميذ والأساتذة بصفة خاصة.
اعتقد ان لبس في تسليم المحفظة هو الأهم وإنما من وراء المحفظة هههههه.
نريد المحفظة مليئ بالنقود وليس فارغة مثل اهاليها ههههههههههههههههههههههههههههه
العقل السليم في الجسم السليم.. وانتهى الكلام.
على هذا كم من تلميذ يتقسامون المحفظة.هههههههههههه
خصنا عملية القسمة . هههههههه إنها اظحوكة.هههههههههههههههههههههه.
الدول الغربية والاوروبية تعطي لهم الدعم لتوفير امكانيات وجودة التعليم وأنتم ماذا فعلتم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم في وزارة التربية والتعليم نحن نريد التغير والاصلاح وانتم تستهزؤون.
إنها مهزلة واضحوكة للاباء كل ما يهمنا سوى الجودة العالية في التعليم فط وانت تمر عملية الدراسة في ظروف ملائمة لسلامة التلاميذ والاطر الإدارية والأساتذة بصفة عامة.
قولوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله صدق الله العظيم هذا يدل على أن الدولة يجب عليها أن تكون على قد المسؤولية..