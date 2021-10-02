أزيد من 4 ملايين و700 ألف مستفيد من مبادرة “مليون محفظة”

هبة بريس

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي بأن نحو 4 ملايين و701 ألف و432 تلميذة وتلميذ سيستفيدون من المبادرة الملكية “مليون محفظة” برسم الموسم الدراسي 2021-2022 الذي انطلق ، بشكل فعلي، اليوم الجمعة.

وتابعت الوزارة في بلاغ، أن عدد الإناث يبلغ مليونين و233 ألف و650 من بين هؤلاء المستفيدين.

وأكد البلاغ على اتخاذ كافة التدابير لانطلاق الموسم الدراسي في أحسن الظروف، وذلك من خلال تعزيز برامج الدعم الاجتماعي لفائدة التلاميذ، منها المبادرة الملكية “مليون محفظة”.

وفي إطار برامج الدعم، توقعت الوزارة أن يستفيد من برنامج “تيسير” للدعم المالي المشروط للأسر ما يناهز مليونين و611 ألف مستفيدة ومستفيد، تمثل الإناث من هذا المجموع ما يناهز مليون و227 ألف و169.

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