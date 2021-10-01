خرائط “غوغل مابس” تكشف طموح الجزائر ..قاعدة عسكرية بتندوف ومدرج طائرات حربية

هبة بريس _ الرباط

ييدو أن المؤسسة العسكرية الحاكمة بالجزائر وبعدما نجحت نسبيا في ترويج وهم العدو المتربص وامتصاص غضب الشارع الذي كاد أن يعصف بالعصابة الجاثمة على صدور الشعب الجزائري (يبدو ) أنها ماضية في افراغ عائدات البترول والغاز في شراء الأسلحة وبناء الترسانة التي يعتقد الكابرانات أنها قادرة على تحقيق أوهام لطالما راودت حكام المرادية منذ جلاء الاستعمار الفرنسي على أرض الجزائر .

مناسبة الحديث ماكشفت عنه خرائط “غوغل مابس” التي أظهرت سعي الجيش الجزائري الى تطوير مطار ولاية تيندوف، من خلال تقوية مدرجه الثاني، وبناء العديد من المرابط التي ستضم الطائرات العسكرية الحربية، خاصة طائرات “سوخوي ” الروسية .

وبالتدقيق في الخرائط يتضح ان الجزائر تهدف الى تحويل منطقة تندوف التي تتواجد على أرضها عصابات البوليساريو الى قاعدة عسكرية كاملة بدأ العمل فيها منذ سنة حيث يهدف العسكر الى ان تصبح من القواعد العسكرية الاساسية لقربها من الحدود المغربية .

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