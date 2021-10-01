فيدرالية اليسار تطرد عضوين بالبيضاء بسبب التحالفات

2021-10-01 / 9:46 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اتخدت فيدرالية اليسار الديمقراطي، قرار الطرد في حق عضوين من مكتبها بالدار البيضاء، بسبب ما وصفته بـ”التحالفات الهجينة”، وعدم الإلتزام بمواقف هيئات فيدرالية اليسار المحلية والإقليمية والوطنية.

واتخد القرار في حق هشام السحيبات وعبد الصمد ثابت، بعد انخراطهما في تحالفات الأغلبية في كل من مجالس مقاطعات المعاريف وسيدي بليوط بالدار البيضاء.

جاء هذا القرار بعد اجتماع ثلاث ساعات لمكونات الفيدرالية المكونة من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة واليسار الوحدوي، يوم الخميس 30 شتنبر 2021.

ويأتي قرار فيدرالية اليسار بعد اول اتخده حزب الاشتراكي الموحد بمدينة الدارالبيضاء، حيث طرد وكيل لائحته في مجلس مقاطعة سيدي بليوط، بسبب “خرق قرار المكتب السياسي للحزب بتحالفه مع أحزاب الإدارة”.

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تعليق واحد

  1. شضايا اليسار الذين فرضت عليهم المعارضة يعيشون الراحة البيولوجية … بداوا ينقيوا في الارض … ماماين مايدار اللهم يبانو زوينين … ههههه

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