صناعة السيارات
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صادرات السيارات تدر على خزينة المغرب أزيد من 52 مليار من العملة الصعبة

2021-10-01 / 9:20 مساءً
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هبة بريس _ اقتصاد

تجاوزت صادرات السيارات المغربية إلى غاية نهاية شهر غشت الماضي، 52 مليار درهم.

وأفادت معطيات مكتب الصرف أن صادرات قطاع السيارات بلغت 52.25 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021، مسجلة بذلك نسبة زيادة بـ 25,5 في المائة مقارنة مع نهاية شهر غشت من سنة 2020 .

وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الشهرية الخاصة بمؤشرات المبادلات التجارية الخارجية برسم شهر غشت 2021 ، أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي إلى الزيادة في صادرات الوحدات المصنعة بزيادة قدرها 32 في المائة، وتلك الخاصة بالكابلات بزيادة بـ 16.5 في المائة.

وحسب النشرة ذاتها، فإن هذه الصادرات سجلت مستوى قياسيا لم يسجل أبدا خلال الفترة نفسها.

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