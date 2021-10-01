فاس.. الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة متلبسا برشوة 300 درهم.

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت اليوم الجمعة 01 أكتوبر2021, عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن فاس, من توقيف عون سلطة برتبة شيخ متلبسا بتلقي رشوة 300 درهم .

وقدم للأخير هذا المقابل المالي لتسهيله عملية بناء بدون رخصة, مما اضطر معه مواطن تقديم تقديم شكاية مستعينا بالرقم الأخضر ، الذي وضعته وزارة العدل رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الرشوة

وقد عملت مصالح الأمن بنصب كمين للمتهم الذي يشتغل بمقاطعة مونفلوري ,تحت إشراف الوكيل العام للملك ، ليتمكنوا من توقيفه في حالة تلبس, و وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة

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