فاس.. الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة متلبسا برشوة 300 درهم.
ع محياوي _ هبة بريس
تمكنت اليوم الجمعة 01 أكتوبر2021, عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن فاس, من توقيف عون سلطة برتبة شيخ متلبسا بتلقي رشوة 300 درهم .
وقدم للأخير هذا المقابل المالي لتسهيله عملية بناء بدون رخصة, مما اضطر معه مواطن تقديم تقديم شكاية مستعينا بالرقم الأخضر ، الذي وضعته وزارة العدل رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الرشوة
وقد عملت مصالح الأمن بنصب كمين للمتهم الذي يشتغل بمقاطعة مونفلوري ,تحت إشراف الوكيل العام للملك ، ليتمكنوا من توقيفه في حالة تلبس, و وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة
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تعليق واحد
كفى من الانتقائية
300 درهم رشوة لكل ممتحن تقدم للجنة امتحان السياقة
و احسب كم عدد الممتحنين و ذلك على طول السنة