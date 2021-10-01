أحد العاملين يعد أوراق نقد فئة 100 درهم بمكتب للصرافة في الدار البيضاء - صورة من أرشيف رويترز.

مكتب الصرف يعلن ارتفاع العجز التجاري

2021-10-01 / 8:22 مساءً
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هبة بريس _ اقتصاد

أفاد مكتب الصرف أن حجم العجر التجاري بالمغرب بلغ 136,54 مليار درهم حتى متم غشت 2021 ، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 22,3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.

وأوضح المكتب ، في نشرته الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية لشهر غشت الماضي ، أنه برسم الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة، بلغت الصادرات 201,15 مليار درهم ، مشكلة بذلك أعلى مستوى تم بلوغه خلال نفس الفترة من السنوات الخمس الماضية ، بنسبة ارتفاع وصلت 23,8 في المائة مقارنة مع نهاية غشت 2020.

وأضاف المصدر ذاته أن الواردات سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 23,2 في المائة لتصل 337,69 مليار درهم ، مشيرا إلى أن معدل التغطية بقي شبه مستقر (59,6 في المائة في متم غشت 2021 ، مقابل 59,3 في المائة مع نهاية غشت 2020).

وحسب المكتب ، فإن ارتفاع حجم الواردات من السلع يعود إلى صعود المشتريات من كل مجموعات المنتجات ، خاصة المنتجات الاستهلاكية المصنعة (+22,49 مليار درهم) ، والمنتجات نصف المصنعة (+14,30 مليار درهم) ، والمنتجات الطاقية (+10,50 مليار درهم) ، ومعدات التجهيز (+10,04 مليار درهم)

وفيما يتعلق بالصادرات من السلع ، فإن ارتفاعها هم أغلب القطاعات ، خاصة قطاع صناعة السيارات (+25,5 في المائة)، والنسيج والجلد (+23,6 في المائة

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