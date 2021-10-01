رئيس وزراء جورجيا يعلن إلقاء القبض على رئيس جورجيا الأسبق

هبة بريس _ وكالات

أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، اليوم الجمعة، القبض على الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي.

وقال غاريباشفيلي: “أود أن أبلغكم أن الرئيس الثالث لجورجيا، المطلوب ميخائيل ساكاشفيلي، قد اعتقل اليوم ونقل إلى السجن”.

كما ذكرت قناة “بيرفيلي” التلفزيونية الجورجية أن الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي اعتقل في جورجيا يوم الجمعة، نُقل إلى سجن في العصمة تبليسي.

وكان ساكاشفيلي قد غادر جورجيا في عام 2013، حيث تم فتح 13 قضية جنائية ضده، وحكم عليه غيابيا في بعضها بالسجن.

وقال ساكاشفيلي في رسالة بالفيديو إنه موجود في باتومي. كما دعا أنصاره إلى التجمع في ساحة الحرية وسط المدينة يوم الانتخابات المحلية، غدا الموافق 2 من تشرين الأول أكتوبر. في الوقت ذاته، نفت وزارة الداخلية الجورجية عودة ساكاشفيلي بشكل قانوني.

وعلق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة على عودة ساكاشفيلي المزعومة إلى جورجيا قائلا: “أينما وجِد ساكاشفيلي يكون هناك “سيرك” المهم ألا يمثل هذا “السيرك” خطرا على مواطني أي دولة يتواجد فيها، لذلك، هذا أمر لا يمسنا حتى الآن لا نرى أي خطر لزعزعة الاستقرار”.

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