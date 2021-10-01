هدد “المهداوي ” بالقتل .. القبض على حارس ضيعة فلاحية ببيوكرى
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، يشتغل حارسا في ضيعة فلاحية، وذلك للاشتباه في تورطه في التهديد بالقتل والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص باستعمال الأنظمة المعلوماتية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه بدوار “تينكوري” جماعة أيت عميرة بإقليم بيوكرى، وذلك في سياق البحث القضائي المنجز على خلفية المحتويات الرقمية التي توصل بها صحفي بمدينة سلا على هاتفه المحمول، تتضمن تهديدا بالقتل والإيذاء العمدي وتحريضا صريحا على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يجري حاليا نقل المشتبه فيه إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إخضاعه للبحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع خلفيات ودوافع إرسال هذه التهديدات والمحتويات العنيفة، فضلا عن إجراء خبرة تقنية على الهاتف الذي استعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
19 تعليقات
مثل هؤلاء الأشخاص يجب على القانون ألا يتعاطف معهم.
يجب على السلطات القضائية ان تجري التحريات للوصول الى الحقيقة.
اعتقد ان هناك دلائل ومحتويات رقمية التي توصل بها الصحفي حميد المهداوي. وهذا يدل على المشتبه به متورط في التهديد .
ربما هناك معلومات خطيرة ولذالك قام المشتبه به بالتهديدات.
إنها قضية بارزة الأهمية ولهذا يجب على السلطات القضائية البحث الدقيق في هذه القضية.
إن الخلفيات والاسباب الحقيقية والدوافع في اعتقادي أنها غامضة نريد تفسيرها من طرف السلطات القضائية وذالك للبحث الدقيق.
الصحفي حميد المهداوي على ناضت يتوفر على مقاطيع فيديوهات تأكد انه كان معرض للتهديد والقتل
هذا ما كان عليه فعله من طرف الصحفي حميد المهداوي على رفع شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا يوضح فيها التهديدات بالقتل …….
الحمدلله المغرب بلد حرية التعبير وايضا حرية الصحافة والإعلام .لهذا ما قام به الصحفي حميد المهداوي .
الصحفي حميد المهداوي يريد الاستقرار النفسي قبل كل شيء .
يجب علينا ان نقيم وقفات احتجاجية ضد الحكرة والقهر والذل من طرف هؤلاء الأشخاص الذين لا ضمائر لهم.
إننا نفتخر بهذا الصحفي حميد المهداوي.انه في المستوى المطلوب وبالتوفيق له . انشاءالله صينصره الله في هذه القضية.
الصحفي حميد المهداوي احسن صحفي على صعيد تراب الوطن.
يجب على السلطات القضائية التعامل مع هذه القضية بجدية والبحث الدقيق للوصول الى الحقيقة.
كل من سولت له نفسه بالاستهزاء في كرامة الصحافة والإعلام يجب محاكمته باشد العقوبات حتى يكون عبرة للآخرين لمن يتجرأ ويتعدى حدود الله.
الصحفي حميد المهداوي هو رجل خلوقي وله صفات المصداقية وروح المواطنة ولكن من يتعدى عليه يكون له بالمرصاد.
في نظري ان الصحفي حميد المهداوي قام بعمل جيد جدا واسميه بطل الصحافة .
إنه رجل بمعنى الكلمة صحافي مثقف ذو كفاءات علمية ممتازة جدا فتحياتي وتقدير واجلال له..
حسبي الله ونعم الوكيل في هؤلاء الأشخاص الذين لا ضمائر لهم.