صفع ماكرون على وجهه ليس الهجوم الأول عليه!
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أحزاب المعارضة في فرنسا.. قرار ” تخفيض التأشيرات ” استمالة واضحة لأصوات الناخبين

2021-10-01 / 6:35 مساءً
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هبة بريس _ ع عياش

انتقدت الأحزاب المعارضة في فرنسا، رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، بعد قرار حكومته بإجراء تخفيض كبير على أعداد تأشيرات الزيارة التي كانت تقدم للقادمين من الجزائر والمغرب وتونس.

وسجل سياسيون فرنسيون من اليمين واليمين المتطرف ان إيمانويل ماكرون يتوقع أن يرشح نفسه لإعادة انتخابه في أبريل القادم وبالتالي فهو يحاول تقديم مبادرات صارمة ومفاجئة بشأن الهجرة لجلب أصوات ناخبي تلك الأحزاب.

وتساءل اليميني أورلين برادي، عن مغزى توقيت هذه الخطوة مع اقتراب الانتخابات الفرنسية، قبل أن يضيف في تصريحات صحيفة “تتهافت الحكومة في الوقت الحالي لإظهار قدر أكبر من الصرامة والسلطة”.

وكانت باريس قد أعلنت خفض تأشيرات الدخول إلى النصف بالنسبة للقادمين من الجزائر والمغرب، وبمقدار الثلث للمسافرين من تونس، وعزت الحكومة الفرنسية قرارها إلى ما اعتبرته عجز تلك الدول في محاربة الهجرة غير الشرعية وعدم قدرتها على استعادة مواطنيها الذين رفضت طلبات اللجوء الخاصة بهم.

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تعليق واحد

  1. للاسف الصفعة التي تلقاها ماكرون من امريكا واستراليا كانت كافية ليفقد صوابه لانه لايستطيع اساسا الرد عليها وبحث عن طريقة يصرف فيها حنقه وكان قراره هذا و الذي يطمع من ورائه كذلك ا لفوز لولاية ثانية

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