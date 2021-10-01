الملك يعزي عبد اللطيف وهبي في وفاة والدته

2021-10-01 / 4:26 مساءً
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هبة بريس - الرباط

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، في وفاة والدته.

وعلى حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، نشر وهبي صورة للبرقية الملكية، معلقا عليها: “تلقيت بامتنان وعرفان كبيرين، رسالة تعزية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعز أمره، في وفاة والدتي تغمدها الله برحمته الواسعة. ”

وأضاف “حفظكم الله يا مولاي في بدنكم، وبارك الله في عمركم، ولا أراكم مكروها في من تحبون، وأقر عينكم بولي عهدكم الأبر الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد عضدكم بشقيقكم المولى الرشيد، وبسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة، إنه سميع عليم، مجيب الدعوات.”

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