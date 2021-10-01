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حوالي 700 مهاجرا إفريقياً يحاولون اقتحام مليلية المحتلة

2021-10-01 / 4:06 مساءً
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هبة بريس

كشف مسؤول اسباني، عن إحباط محاولة اقتحام جماعية لمليلية المحتلة، اليوم الجمعة، عبر السياج الحديدي.

وذكر متحدث باسم بلدية مليلية “أن نحو 700 مهاجر الاقتراب من مربع المحيط المؤمن” بمحاذاة السياج الحدودي لاقتحامه.

وأضاف ذات المتحدث، أن المهاجرين المتحدرين جميعا من إفريقيا جنوب الصحراء لم يفلحوا في اجتياز السياج الحدودي، لافتا أن قوات الأمن المغربية قامت بإبعادهم جميعا عن المكان.

وتابع “كانت المحاولة جد منظمة إذ سعى المهاجرون إلى الدخول من منافذ متعددة لتشتيت جهود قوات الأمن التي كانت تحاول صدهم”، معتبرا ذلك “أمرا جديدا نسبيا”.

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