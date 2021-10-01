طرفاية: وفاة سائق شاحنة محملة بأطنان من الأسماك

لحبيب اشعبان - هبة بريس

لقي سائق شاحنة مصرعه صباح اليوم الجمعة، في حادثة سير خطيرة بالطريق الوطنية رقم 1، على مستوى منطقة أسويرو شمال طرفاية بحوالي 25 كيلومتر.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الحادث الخطير الذي وقع إثر انقلاب شاحنة، بعد أن فقد سائقها السيطرة على المقود مما تسبب في وفاته.

الشاحنة كانت قادمة من مدينة بوجدور، ومتجهة صوب مدينة أكادير، قبل أن تتدحرج على قارعة الطريق محملة بأطنان من الاسماك.

هذا، ومباشرة بعد وقوع الحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز طرفاية،رفقة أفراد من السلطة المحلية، إلى عين المكان، حيث فتحت تحقيقا في الحادث، في وقت الذي قامت فرقة الانقاد التابعة للوقاية المدنية في عملية إخراج جثة السائق من تحت الشاحنة بصعوبة.

حيث تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بلمهدي بالعيون.

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