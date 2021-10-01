نيكولا ساركوزي

وسط حراسة مشددة.. ساركوزي يقضي سجنه بمنزله بباريس

2021-10-01 / 1:46 مساءً
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هبة بريس - وكالات

نشرت وسائل إعلام مقاطع فيديو لبدء سريان محكومية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، التي قضت بالسجن عاما واحدا يقضيه في منزله الواقع في أغلى أحياء باريس.

ويظهر في مقاطع الفيديو انتشار لعناصر الشرطة قرب المنزل حيث يقضي الرئيس السابق محكوميته، وسط حراسة مشددة.

وأصدرت محكمة في باريس، أمس الخميس، حكما بالسجن لمدة عام على الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بعد إدانته بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2012.

من جهته قال ساركوزي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب صدور الحكم: “أطلب فقط أن يكون القانون المطبق علي مثل أي مواطن آخر… أناشد المحكمة تطبيق العدالة. وسوف أسلك هذا الطريق حتى نهايته”.

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