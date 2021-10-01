لإصابتهم بفيروس كورونا.. الصين تقتل 3 قطط

هبة بريس - وكالات

قتلت سلطات مدينة هاربين الواقعة شمالي الصين ثلاث قطط منزلية بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وقالت السلطات إن الإجراء اتخذ بسبب عدم وجود عقار متاح للحيوانات المصابة بالمرض، ما سيعني تعرض مالكة القطط والسكان للخطر، بحسب صحيفة “بكين نيوز” الإلكترونية.

وثبتت إصابة مالكة القطط بالفيروس في 21 سبتمبر وخضعت للعزل تاركةً قططها الثلاثة مع كميات كافية من الطعام والماء لها.

بعدها، دخل عامل محلي المنزل، وأجرى اختبارات للقطط وجاءت نتيجتها إيجابية مرتين.

وبالرغم من مناشدات مالكة القطط عبر الإنترنت، والتي ذكرت الصحيفة أن اسمها “ميس ليو”، قُتلت القطط الثلاث مساء الثلاثاء.

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