لإصابتهم بفيروس كورونا.. الصين تقتل 3 قطط

2021-10-01 / 1:39 مساءً
1
هبة بريس - وكالات

قتلت سلطات مدينة هاربين الواقعة شمالي الصين ثلاث قطط منزلية بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وقالت السلطات إن الإجراء اتخذ بسبب عدم وجود عقار متاح للحيوانات المصابة بالمرض، ما سيعني تعرض مالكة القطط والسكان للخطر، بحسب صحيفة “بكين نيوز” الإلكترونية.

وثبتت إصابة مالكة القطط بالفيروس في 21 سبتمبر وخضعت للعزل تاركةً قططها الثلاثة مع كميات كافية من الطعام والماء لها.

بعدها، دخل عامل محلي المنزل، وأجرى اختبارات للقطط وجاءت نتيجتها إيجابية مرتين.

وبالرغم من مناشدات مالكة القطط عبر الإنترنت، والتي ذكرت الصحيفة أن اسمها “ميس ليو”، قُتلت القطط الثلاث مساء الثلاثاء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of أزيد من 90 قارب مهاجرين جزائريين يصل أوربا في ظرف 72 ساعة

أزيد من 90 قارب مهاجرين جزائريين يصل أوربا في…

2021-10-01 / 2:53 مساءً
Photo of وسط حراسة مشددة.. ساركوزي يقضي سجنه بمنزله بباريس

وسط حراسة مشددة.. ساركوزي يقضي سجنه بمنزله بباريس

2021-10-01 / 1:46 مساءً
Photo of إسرائيل “تعذّب” أحد الأسرى الفارين من سجن “جلبوع”

إسرائيل “تعذّب” أحد الأسرى الفارين من سجن “جلبوع”

2021-10-01 / 10:32 صباحًا
Photo of حمم بركان جزر الكناري تصل البحر ومخاوف من التسمم بالغازات

حمم بركان جزر الكناري تصل البحر ومخاوف من التسمم…

2021-10-01 / 9:58 صباحًا
Photo of مقتل 20 شخصا على الأقل جراء فيضانات في جنوب السودان

مقتل 20 شخصا على الأقل جراء فيضانات في جنوب…

2021-09-30 / 11:39 مساءً
Photo of “غونزاليس لايا” تلتمس محاكمتها عن بعد والقضاء يرفض

“غونزاليس لايا” تلتمس محاكمتها عن بعد والقضاء يرفض

2021-09-30 / 9:47 مساءً
Photo of وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح سفارة بلاده في البحرين

وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح سفارة بلاده في البحرين

2021-09-30 / 8:28 مساءً
Photo of إيطاليا: لن نفرض إلزامية التطعيم بلقاحات كورونا

إيطاليا: لن نفرض إلزامية التطعيم بلقاحات كورونا

2021-09-30 / 8:00 مساءً
Photo of إذاعة: نحو 260 فرنسيا تلقوا لقاح كورونا منتهي الصلاحية

إذاعة: نحو 260 فرنسيا تلقوا لقاح كورونا منتهي الصلاحية

2021-09-30 / 6:30 مساءً
Photo of الصحة العالمية تعلنها: تراجع عدد إصابات ووفيات كورونا عالميا

الصحة العالمية تعلنها: تراجع عدد إصابات ووفيات كورونا عالميا

2021-09-30 / 3:13 مساءً

تعليق واحد

  1. 3 قطط !!! إبادة جماعية خطيرة هادي !!!!
    البشر يقتل بالعشرات بل و المئات مرة واحدة و لا خبر يذاع و لا شجب و لا إدانة !!! ما هذا الهراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق