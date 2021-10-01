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التعليم الحضوري..هل يكفي الحضور في المدرسة المغربية!!

2021-10-01 / 12:19 مساءً
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بقلم منير الحردول

أمام القررات والمذكرات المسترسلة لوزارة التربية الوطنية، حول طرق وأنماط التدريس، وشاكلة بداية الموسم الدراسي الجديد، اظهرت المقاربات التشاركية تفاعلات كثيرة في مختلف الوسائط حول اهمية الأنماط التدريسية المعتمدة،

فالتعليم الحضوري تعليم أفيد ومفيد، عندما تكون هناك نتائج مشجعة على التحصيل، واكتساب مختلف انواع الكفايات والقدرات والمهارات المتنوعة، لا تعليم حضوري يستغل فيه الاكتظاظ لاثارة الشغب والفوضى داخل الفصول الدراسة، وتسهيل والتساهل مع عمليات الغش وعدم الاهتمام بما يكفي من الواجبات، والاعتماد على الآخر..وغير ذلك..

لذلك نعود ونقول كما قلنا منذ مدة، وفي إطار الاعتماد على النفس وترسيخ الكفايات المنتجة، من الأجدر الاستغناء عن الطاولات الثنائية، وتعويضها بالطاولات الفردية..الامر قد يبدو في مظهره شكليا..لكن في العمق، هناك الكثير من النتائج المترامية الأطراف قد تنتج عن هذا الإصلاح…!!

من جهة أخرى أظهرت الجائحة قيمة المدرسة كعملة مشتركة، اظف إلى ذلك الدور المحوري للمدرس(ة)، في ظل اعتماد أنماط متعددة (التناوب-عن بعد)، كما اظهرت قيمة المدرسة في تحريك الكثير من الانشطة الاقتصادية..فهكذا هي المدرسة. فالمدرسة مجتمع واقتصاد وخدمات، ووعي جماعي نحو الافضل، لذا من الوجب ان ينخرط الجميع كل حسب قدراته المتنوعة، وذلك بهدف النهوض الجماعي بالمدرسة المغربية، المدرسة المواطنة المفعمة بقيم التعايش والمحبة والإنسانية..فهكذا يزرع الأمل في الجميع وبدون استثناء لأحد!

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‫20 تعليقات

  2. هل هناك شروط الدراسة عن قرب اي دراسة حظورية بالنسبة للتلاميذ.وهل سيكون تغير في الوقت الحالي ونحن على أبواب فصل الشتاء.؟؟؟؟؟

  5. الجميع يرفض التعليم عن قرب اي دراسة حظورية ما كفايا ما عنى منه الآباء و الأمهات نريد الاستقرار النفسي قبل كل شيء .

  6. بهذه المناسبة الدخول المدرسي نطالب الوزارة التربية والتعليم بمحافظة على جودة التعليم والاعتماد على التعليم الحضوري اكثر من التعليم عن قرب وكذا التغير في البنية التحتية والخدمات الخاصة نجاح موسم دراسي جديد .

  7. نطالب وزارة التربية والتعليم ونحن على أبواب الدخول المدرسي ان لاتغيىر في المقررات الدراسية لهذا السنة ومراعات لجيوب الآباء و الأمهات.

  9. نتمنى ان يكون هناك تغيير بخصوص هذا القطاع الحيوي لاحيائه وصيانته من جديد على يد الحكومة الجديدة مع تنسيق وزارة التربية والتعليم بمحافظة على جودة التعليم.

  11. اقرأ بإسم ربك الذي خلق.خلق الإنسان من علق اقرأ وبك الاكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.صدق الله العظيم.هذه السورة لها دلائل على التعليم والله سبحانه وتعالى امرنا ان نعلم ابنائنا.

  15. نريد حلولا مناسبة في هذآ القطاع ولا تضحكون علينا تمر الدراسة شهرين تقريبا ومن بعدها تغلقون المدارس هههههههههههه

  20. نتمنى للتلاميذ عودة وبداية موفقة حاشدة بالتغيرات في هذآ القطاع.كما نتمنى ان يبقى التعليم الحضوري الى الأبد انشاءالله.

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