بشرى لموظفي القطاعين باستكمال دراساتهم الجامعية بالتوقيت المسير

محمد منفلوطي _ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، بعث بمذكرة إلى رؤساء الجامعات العمومية بخصوص التسجيل بالتكوينات الأساسية وفق التوقيت الميسر.

ودعت مذكرة أمزازي إلى الاقتصار على فتح هذه التكوينات في وجه العاملين في القطاعين العام والخاص مع تقديم وثيقة تفيد ذلك (شهادة الضمان الاجتماعي، أو شهادة العمل بالإدارة العمومية)؛ مع اعتماد نفس شروط الانتقاء وإجراءات الترشيح التي يتم العمل بها في إطار التكوين الأساسي.

وشددت المذكرة على الحرص على أن يكون الفريق البيداغوجي المشرف على تأطير التكوين بالتوقيت الميسر هو نفسه المعتمد في التكوين الأساسي؛مع ضرورة تقييم المتعلمين مع طلبة التكوين الأساسي دون السماح بتقييمات خارج هذا الإطار.

القرار الذي خلف ارتياحا كبيرا بين صفوف موظفي القطاعين ممن يرغبون في تطوير كفاءاتهم العلمية وتكوينهم الأكاديمي، يأتي تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا تلك التي تنص على ضرورة تعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعل التعليم العالي في متناول كافة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة.

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