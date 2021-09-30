بسبب عدم انضباطه .. منيب نطرد وكيل لائحة في الدارالبيضاء

هبة بريس _ الرباط

قرر الحزب الاشتراكي الموحد في مدينة الدارالبيضاء، طرد وكيل لائحته في مجلس مقاطعة سيدي بليوط، بعدما قال الحزب إنه خرق قرار المكتب السياسي للحزب بتحالفه مع “أحزاب الإدارة،

وأشارت مصادر من داخل حزب منيب إلى أن اللجنة الوطنية للتنظيم داخل الاشتراكي الموحد، صادقت على قرار طرد عضو الشمعة، فور علمها برفضه الانضباط إلى قرار المكتب السياسي، معلنا أنه سيقدم ملفه للمحكمة للبت فيه قريبا

ودعت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب مرشحي حزبها لعدم التحالف مع “أحزاب الإدارة”.

واصدر “المكنب السياسي للحزب تعميم نشرته نبيلة منيب على صفحتها في فيسبوك، والتي اعتبرت فيها أن “الموقع الطبيعي في هو المعارضة”.

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