بسبب عدم انضباطه .. منيب نطرد وكيل لائحة في الدارالبيضاء
هبة بريس _ الرباط
قرر الحزب الاشتراكي الموحد في مدينة الدارالبيضاء، طرد وكيل لائحته في مجلس مقاطعة سيدي بليوط، بعدما قال الحزب إنه خرق قرار المكتب السياسي للحزب بتحالفه مع “أحزاب الإدارة،
وأشارت مصادر من داخل حزب منيب إلى أن اللجنة الوطنية للتنظيم داخل الاشتراكي الموحد، صادقت على قرار طرد عضو الشمعة، فور علمها برفضه الانضباط إلى قرار المكتب السياسي، معلنا أنه سيقدم ملفه للمحكمة للبت فيه قريبا
ودعت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب مرشحي حزبها لعدم التحالف مع “أحزاب الإدارة”.
واصدر “المكنب السياسي للحزب تعميم نشرته نبيلة منيب على صفحتها في فيسبوك، والتي اعتبرت فيها أن “الموقع الطبيعي في هو المعارضة”.
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أظن بأن قيادات اليسار ( للشمعة أو للرسالة ) تتخوف من صعود قيادات جديدة إن دخل بعض منتخبيهم تجربة التسيير بالمجالس !! في الحقيقة دفوعات الناجحين بإسم اليسار بأنهم إختاروا التسيير لخدمة المصوتين عليهم تبقى دفوعات مقنعة ومقبولة …لكن قيادات اليسار تريد أن تحتكر المرافعة والتمثيلية بإشهار الورقة الحمراء ضد من يتجرأ على المبادرة خارج القيادة وإحتكار الخطاب والفعل السياسيين …شخصيا أعتبر المنع من المشاركة في التدبير هو إخصاء سياسي لكل محاولة لبروز قيادات جديدة محتملة يمكن أن يخصبها التدبير والتسيير للشأن المحلي …
انه خرقا لقانون الاحزاب ويجب معاقبته ولا ادن انه انسان بل سلعة تباع وتشتري تحية للاخت الامينة العامة للاحزب امينة منيب لم نكره ان تكوني رايسة الحكومة لكن باغوه ايعد لهم التربية وبناء اكبر سجن في العالم