“غونزاليس لايا” تلتمس محاكمتها عن بعد والقضاء يرفض

2021-09-30 / 9:47 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

استدعى القضاء الإسباني وزيرة الخارجية السابقة، أرانتشا غونزاليس لايا، للتحقيق معها بشأن ملابسات استقبال زعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي لدواع صحية.

ووفقا لصحيفة “إل بايس”، فإن خطوة القضاء الإسباني تأتي بعد اعتراف كاميلو فيارينو، مدير ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، بأن آرانتشا غونزاليس لايا أمرته بترتيب عملية استقبال إبراهيم غالي دون الحاجة إلى الخضوع لمراقبة الجوازات.

وقالت صحف اسبانية انه وجب على وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، غونزاليس لايا، المثول حضوريا أمام القاضي أثناء التحقيق معها، يوم الاثنين المقبل

واكدت ذات المصادر ، أن رئيس المحكمة التعليمات رقم 7 في سرقسطة، رفائيل لاسالا، الذي يحقق في دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا، في أبريل الماضي، رفض طلب الوزيرة الرامي إلى استجوابها عن طريق الفيديو.

يذكر أن أكبر أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والمغرب اندلعت بعد استقبال مدريد لغالي من أجل العلاج من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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