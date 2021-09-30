ميناء طنجة المتوسط.. إجهاض عملية لتهريب 467 اختبارا للكشف السريع عن كورونا

هبة بريس - مكتب طنجة

فتحت فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الخميس 30 شتنبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات محاولة تهريب مواد طبية تستخدم في الكشف عن فيروس كوفيد-19.

وكانت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط قد حجزت، منتصف نهار اليوم الخميس، 467 اختبارا للكشف السريع عن فيروس كوفيد -19، بعدما تم العثور عليها مخبأة بعناية داخل سيارة نفعية كانت قادمة من الأراضي المنخفضة على متن رحلة بحرية تربط بين مينائي سيت بفرنسا وطنجة المتوسط بالمغرب.

وقد تم إخضاع سائق السيارة لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة التي تشرف على مجريات البحث، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تهريب هذه المعدات الطبية غير المصرح بها والتي تستعمل في الكشف عن فيروس كوفيد -19.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0