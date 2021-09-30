وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح سفارة بلاده في البحرين

2021-09-30 / 8:28 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، الخميس، رسميا، سفارة إسرائيل في المنامة، عاصمة البحرين.

وجرى الافتتاح بحضور وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني.

وقال لبيد لدى افتتاحه للسفارة: “عسى شعبنا أن يعيش في سلام ورخاء إلى الأبد”.

وأضاف بالعبرية كما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس: “لقد خطت إسرائيل اليوم خطوة تاريخية كبرى في الخليج

وقال وزير خاريجة البحرين عبد اللطيف الزياني إن الافتتاح إشارة لا لبس فيها “أننا مصممون”، في إشارة إلى العلاقات بين البلدين.

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