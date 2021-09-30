لعدم بلوغها السن القانوني.. إلغاء مقعد مرشحة بجماعة السعيدات إقليم شيشاوة

هبة بريس _ الرباط

قضت المحكمة الإدارية بمراكش بقبول الطعن المقدم من طرف ( عبد الحق ب )، وبإلغاء العملية الإنتخابية لجماعة السعيدات الدائرة الإنتخابية رقم 1 إقليم شيشاوة بخصوص فوز عائشة لعميرات

وقد أسفرت العملية على نجاح المدعو الجراري المختار و عائشة لعميرات في اللائحة الإضافية، إلا أنه بمراجعة هوية هذه الأخيرة تبين أنها من مواليد 30/05/2001 أي انها لا تتوفر على أهلية الترشح طبقا للمادة 41 من مدونة الإنتخابات، والتمس الحكم بإلغاء العملية الإنتخابية بالدائرة رقم 1 بجماعة السعيدات، والتصريح ببطلان نتيجة إعلان فوز الجراري المختار وعائشة لعميرات ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

هيئة الحكم، زكت قرارها بترسانة قانونية، كاستنادها على القرار الصادر عن محكمة النقض رقم 1/1795 المؤرخ في 22/12/2016 في الملف الإداري رقم 4226/4/1/2016 الذي جاء فيه ” أن سن الرشد القانوني للترشيح للإنتخابات محدد بموجب المادة 41 من القانون رقم 9-97 المتعلق بمدونة الإنتخابات المعدل بمقتضى القانون رقم 36/80 التي تشترط في من يترشح للإنتخابات أن يكون ناخبا بالغا من العمر واحد وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للإقتراع “.

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