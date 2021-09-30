انتخاب أعضاء مكتب مجلس عمالة فاس…لائحة النواب

2021-09-30 / 7:48 مساءً
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هبة بريس _ فاس

هبة بريس – فاس

تم، صباح اليوم الاربعاء، بمقر عمالة فاس، انتخاب جواد الفايق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لمجلس عمالة فاس.خلفا للحسين العبادي عن حزب العدالة والتنمية

و عرفت الجلسة، انتخاب 5 نواب للرئيس، ويتعلق الأمر على التوالي عبد المجيد الضويو حزب التجمع الوطني للأحرا، محمد محبوب عن حزب الأصالة والمعاصرة، وفاطمة الفلالي عن حزب الإستقلال، و طارق الودغيري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحسن ميلودي حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى كاتب المجلس ونائبه، وهما : محمد شعيبي و محمد الزهراوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد تصدر نتائج إنتخابات المجلس الإقليمي ،التي جرت يوم 21 شتنبر الجاري، ونال 18 مقعدا من أصل 31 مقعدا يشكل المجلس الإقليمي لعمالة

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