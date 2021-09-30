بلوكاج” يؤجل انتخاب رؤساء مجالس ثلاث مقاطعات بطنجة

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

يبدو أن المشهد الانتخابي بمدينة طنجة لم يكتب له أن يكتمل بعد تأجيل انتخاب رؤساء ثلاث مقاطعات من أصل أربعة ، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني رغم وجود تحالف من 4 أحزاب مكن من انتخاب عمدة لعاصمة البوغاز وانتخاب المجلس المسير للجماعة .

وفي الوقت الذي استطاع فيه محمد الحمامي عن حزب الاستقلال جمع أغلبية مريحة مكنته من ترؤس أكبر مقاطعة بالمملكة(بني مكادة) ، تسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في تاجيل انتخاب المجلس المسير لمقاطعة طنجة المدينة والسواني بالاضافة الى مقاطعة امغوغة وكلها مقاطعات يتصارع على نيل رئاستها مرشحوا أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للاحرار والاتحاد الدستوري اضافة الى الحركة الشعبية والعدالة والتنمية .

وفي خضم الصراع لنيل رئاسة المقاطعات المتبقية المذكورة ، طفى على السطح جدل بخصوص بعض السلوكيات التي تسببت في هذا “البلوكاج ” من بينها لجوء بعد المرشحين الى سلوكيات تتنافى والمسار الديمقراطي المفروض سلكه في مثل هذه الاستحقاقات ، من بينها اقناع عدد من المستشارين بمغادرة عاصمة البوغاز واقفال الهواتف الى جانب “استعراض للعضلات السياسية ” .

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