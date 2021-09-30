كورنا المغرب
الصورة من الارشيف

رسميا.. الحكومة تعلن تخفيف “قيود كورونا” بالمغرب ابتداء من الجمعة

2021-09-30 / 7:13 مساءً
2
هبة بريس _ الرباط

قررت الحكومة اتخاذ مجموعة من التدابير، ابتداء من يوم غد اللجمعة وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار النزول التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وبالنظر للتقدم الكبير الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح.

وأوضح بلاغ صادر عن الحكومة أن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، والسماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم شريطة الإدلاء بشهادة “جواز التلقيح “، أو الرخصة الإدارية للتنقل المسلمة من طرف السلطات الترابية المختصة.

وأضاف المصدر ذاته أن من ضمن التدابير الأخرى إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا، شريطة عدم تجاوز 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وعدم تجاوز 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي.

كما تشمل هاته التدابير السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة والمغلقة لأقل من 50 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، والسماح للحمامات وقاعات الرياضة بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتهما الاستيعابية.

كما قررت الحكومة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية.

وخلص البلاغ إلى أنه ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of عصابة الفراقشية ومعهم امرأة أمام الوكيل العام بسطات ” فيديو”

عصابة الفراقشية ومعهم امرأة أمام الوكيل العام بسطات ”…

2021-10-01 / 4:57 مساءً
Photo of تسجيل 936 إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 936 إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-01 / 4:44 مساءً
Photo of حوالي 700 مهاجرا إفريقياً يحاولون اقتحام مليلية المحتلة

حوالي 700 مهاجرا إفريقياً يحاولون اقتحام مليلية المحتلة

2021-10-01 / 4:06 مساءً
Photo of بحث: تزايد عدد المسنين المصابين بأمراض مزمنة بالمغرب في أفق 2030

بحث: تزايد عدد المسنين المصابين بأمراض مزمنة بالمغرب في…

2021-10-01 / 3:45 مساءً
Photo of سطات.. إعدام شارع تاريخي وتحويله إلى سوق عشوائي

سطات.. إعدام شارع تاريخي وتحويله إلى سوق عشوائي

2021-10-01 / 3:24 مساءً
Photo of الONCF يواكب الدخول الجامعي الجديد بإطلاقه برنامجًا خاصاً

الONCF يواكب الدخول الجامعي الجديد بإطلاقه برنامجًا خاصاً

2021-10-01 / 12:29 مساءً
Photo of وجدة.. توقيف 5 أشخاص وحجز الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة

وجدة.. توقيف 5 أشخاص وحجز الأطنان من المواد الغذائية…

2021-10-01 / 11:44 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-10-01 / 9:20 صباحًا
Photo of هلال: الذكاء الاصطناعي ينطوي على إمكانات هائلة في مجال الفلاحة بالمغرب

هلال: الذكاء الاصطناعي ينطوي على إمكانات هائلة في مجال…

2021-10-01 / 12:02 صباحًا
Photo of قرار محكمة الاتحاد الأوروبي هو “أقرب إلى قرار سياسي من كونه قضائي

قرار محكمة الاتحاد الأوروبي هو “أقرب إلى قرار سياسي…

2021-09-30 / 10:53 مساءً

‫2 تعليقات

  1. يجب إنهاء هذه المهزلة. كوفيد مرض يمكن التعامل معه. نحن لسنا قطيعا. لقد امتثلنا ما كفى لإملاءات صندوق النقذ الدولي.
    القاعد هي الحرية و الالقيود الصحية هي الاستثناء.
    المواطن لن يقبل بهذه المهزلة إلى مالانهاية. أنتم تلعبون بالنار و النار يمكن أن تأتي على الأخضر و اليابس. نحن لسنا بحاجة للمسكنات بل نحتاج لاستنشاق الهواء. لا يمكن أن نقبل بمزيد من الضغط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق