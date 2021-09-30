مسؤول فرنسي يكشف شرط رفع القيود عن التأشيرات للمغاربة

2021-09-30 / 6:50 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الخميس، إن بلاده سوف تسحب قرار تشديد منح التأشيرات للمغاربة بعد حل أزمة المهاجريين غير الشرعيين.

وخلال كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان، ذكر دارمانان بأن لفرنسا علاقات وطيدة مع المغرب تحرص فرنسا على المحافظة عليها، وأنها تنتظر تسوية التصاريح القنصلية الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين لتعجيل عملية ترحيلهم.

وكتب الوزير الفرنسي في تغريدة أرفقها بفيدو عن مداخلته، أنه “بناء على طلب رئيس الجمهورية، خفضت فرنسا بشكل كبير عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمغاربة والتونسيين، طالما أن هذه الدول ترفض عودة مواطنيها القابعين في وضع غير نظامي على أرضنا”.

والثلاثاء، أعلنت فرنسا أنه سيتم تشديد منح التأشيرات في غضون أسابيع قليلة لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي “ترفض” إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا.

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