تأجيل محاكمة منجب والنشطاء الستة إلى دجنبر المقبل

2021-09-30 / 6:17 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، محاكمة المؤرخ المعطي منجب والنشطاء الستة إلى2 دجنبر المقبل.

ويتابع في هذا الملف أيضا الصحافيان هشام المنصوري وصمد أيت عائشة، اللاجئان بفرنسا، والفاعل هشام خربيشي، والصحافية مرية مكريم، والفاعل المدني محمد الصبر.

ويعرف ان مراسلون بلا حدود قد طالبت بإسقاط التهم المنسوبة إلى المعطي منجب والصحفيين والنشطاء الستة الآخرين الذين يُتابعون معه بتُهمة تهديد أمن الدولة.

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