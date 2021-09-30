بناصر خرموشي رئيسا للمجلس الإقليمي بإفران

ع محياوي _ هبة بريس

انتخب صباح اليوم الخميس 30 شتنبر الجاري، بناصر خرموشي رئيسا للمجلس الاقليمي بمدينة إفران عن حزب الحركة الشعبية.

المرشح الفائز برئاسة المجلس الإقليمي حصل خلال جلسة التصويت على 7 أصوات، بينما حصل مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار على 6 اصوات.

وأكد مصدر من داخل القاعة ، أن مرشح عن حزب الاستقلال وأخر عن حزب التجمع الوطني الأحرار صوتا لصالح بناصر خرموشي مرشح حزب ”الحركة الشعبية”، ليظفر بالفوز برئاسة المجلس

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