بناصر خرموشي رئيسا للمجلس الإقليمي بإفران

2021-09-30 / 5:09 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

انتخب صباح اليوم الخميس 30 شتنبر الجاري، بناصر خرموشي رئيسا للمجلس الاقليمي بمدينة إفران عن حزب الحركة الشعبية.

المرشح الفائز برئاسة المجلس الإقليمي حصل خلال جلسة التصويت على 7 أصوات، بينما حصل مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار على 6 اصوات.
وأكد مصدر من داخل القاعة ، أن مرشح عن حزب الاستقلال وأخر عن حزب التجمع الوطني الأحرار صوتا لصالح بناصر خرموشي مرشح حزب ”الحركة الشعبية”، ليظفر بالفوز برئاسة المجلس

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تعليق واحد

  1. من فضلكم من هو بناصر خرموشي وهل له مؤهلات علمية وخبرة سياسية؟وكيف تم حصوله على الرئاسة هل بعفوية أم بكولسة ما؟

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