بناصر خرموشي رئيسا للمجلس الإقليمي بإفران
ع محياوي _ هبة بريس
المرشح الفائز برئاسة المجلس الإقليمي حصل خلال جلسة التصويت على 7 أصوات، بينما حصل مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار على 6 اصوات.
انتخب صباح اليوم الخميس 30 شتنبر الجاري، بناصر خرموشي رئيسا للمجلس الاقليمي بمدينة إفران عن حزب الحركة الشعبية.
المرشح الفائز برئاسة المجلس الإقليمي حصل خلال جلسة التصويت على 7 أصوات، بينما حصل مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار على 6 اصوات.
وأكد مصدر من داخل القاعة ، أن مرشح عن حزب الاستقلال وأخر عن حزب التجمع الوطني الأحرار صوتا لصالح بناصر خرموشي مرشح حزب ”الحركة الشعبية”، ليظفر بالفوز برئاسة المجلس
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