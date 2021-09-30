تسجيل 1098 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1098 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 933071 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 19 وفاة ليصل العدد إلى 14267.

كما تم التأكد من 1608 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 906160

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