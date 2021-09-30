كورونا المغرب
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تسجيل 1098 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-09-30 / 4:35 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1098 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 933071 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 19 وفاة ليصل العدد إلى 14267.

كما تم التأكد من 1608 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 906160

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‫13 تعليقات

  2. كل يوم في هذه السيناريوهات اليومية في تلاعبكم بالارقام مرة إنخفاض ومرة ارتفاع ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  4. الحمدلله المغرب تخطى مرحلة الخطورة وحصل على الخط البرتوقالي فلما لا تطلقون سراحنا والرجوع فوري إلى الحياة العادية.

  7. نريدكم تغير هذه الأخبار على كوفيد 19 ونشر اخبار مفيدة نستفيد منها .ما كفايا تمثيليات علينا واستهزاءات ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

  9. الحمدلله على لطف الله رغم ان الجائحة خلفت تدهورا في الاقتصاد الوطني وهذا ما يجعلنا بمطالبة الحكومة الجديدة بالرجوع الفوري لإنقاذ ما ضاع.

  10. نريد التغير ثم التغير ثم التغير العالم بأكمله نسي موضوع الكوفيد 19 كورونا إلا المغرب لازال في هذه المسرحيات والأرقام التافهة التي لامحل لها من الإعراب.

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