تسجيل 1098 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1098 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 933071 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 19 وفاة ليصل العدد إلى 14267.
كما تم التأكد من 1608 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 906160
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5
0
13 تعليقات
الكل نسي عالم كوفيد 19 إلا نحن لم ننساها ولازالت حلقاتها لم تنتهي.
كل يوم في هذه السيناريوهات اليومية في تلاعبكم بالارقام مرة إنخفاض ومرة ارتفاع ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب العالمين.
الحمدلله المغرب تخطى مرحلة الخطورة وحصل على الخط البرتوقالي فلما لا تطلقون سراحنا والرجوع فوري إلى الحياة العادية.
الحمدلله غدا انشاء الله سيكون الانطلاق الدخول المدرسي وهذا دليل على ان كورونا اندثرت .
لا نريد استمرار الطوارئ الصحية ونريد الرجوع الى الحياة الطبيعية وهذا من حقنا.
نريدكم تغير هذه الأخبار على كوفيد 19 ونشر اخبار مفيدة نستفيد منها .ما كفايا تمثيليات علينا واستهزاءات ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
لاشيء يستحق عليه المتابعة الأهم من ذلك هو التغير والاصلاح.لمستقبل أفضل بكثير من السابق.
الحمدلله على لطف الله رغم ان الجائحة خلفت تدهورا في الاقتصاد الوطني وهذا ما يجعلنا بمطالبة الحكومة الجديدة بالرجوع الفوري لإنقاذ ما ضاع.
نريد التغير ثم التغير ثم التغير العالم بأكمله نسي موضوع الكوفيد 19 كورونا إلا المغرب لازال في هذه المسرحيات والأرقام التافهة التي لامحل لها من الإعراب.
اللهم ارفع عنا هذآ الغباء والبلاء ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
هل يفرض جواز التلقيح في الأماكن الضرورية ؟؟؟!
نريد الرجوع الى ساعة غرينيتش من أجل حماية أبنائنا وبناتنا ونحن على أبواب فصل الشتاء.