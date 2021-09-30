انتخاب محمد بودريقة رئيسا لمقاطعة مرس السلطان بالبيضاء

2021-09-30 / 4:25 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

انتخب الرئيس الأسبق لفريق الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، اليهم الخميس، رئيسا لمجلس مقاطعة مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء.

وحصل بودريقة الذي ترشح باسم التجمع الوطني للأحرار، على 15 صونتا، في حين حصل منافسه عبد الرحمان الدرعي عن حزب العدالة والتنمية، على أربعة أصوات، وامتنع اثنين عن التصويت.

هذا وانتخب كلا من تويمي بنجلون و عبد الكبير تاجديتي ونجية مغراوي و عبد الرحيم فاضل، ومحمد سلامي و رشيد بوحوص، نوابا له على التوالي.

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