هؤلاء هم مرشحو انتخابات مجلس المستشارين بسوس و الصحراء
أعلن بشكل رسمي عن أسماء وكلاء اللوائح المتنافسة في انتخابات مجلس المستشارين، والتي ستجرى يوم 5 اكتوبر المقبل. في كافة الاصناف .
بالنسبة لصنف الجماعات المحلية فقد خصص له أربعة مقاعد بجهة سوس ماسة، وهؤلاء هم المترشحون
– الحسين مخلص من الاصالة والمعاصرة
-طارق الويداني من الاستقلال
– سعيد المسعودي من الحركة الشعبية
– محمد بنفقيه من العدالة والتنمية
– ابراهيم اخراز من الاحرار
بالنسبة لصنف الجهات فقد خصص له مقعدان وهؤلاء هم المترشحون :
– مولاي مسعود اكناو من الاصالة والمعاصرة
– مولاي عبد الرحمان بليلة من الاحرار
بالنسبة لصنف غرف الفلاحة خصص له مقعدان بدائرتين جهة مراكش وسوس ماسة ودرعة تافيلالت
مرشحي هذا الصنف
– لحبيب بن الطالب من الاصالة والمعاصرة
– علي الفيلالي من الاستقلال
بخصوص صنف غرفة التجارة دائرتي سوس ومراكش والصحراء
– محمد ماء العينين معينا من الحركة الشعبية
– خالد ولد الرشيد من الاستقلال
– الحسين حوزيمي من التقدم والاشتراكية
في صنف الصناعة التقليدية خصص لها مقعدان دائرتي سوس ومراكش وجهات الصحراء
– عفان بنبوعيدة من الاحرار
– حسن شوميس عن الاصالة والمعاصرة
صنف غرفة الصيد البحري: مقعد واحد/ برسم دائرة نفوذها يشمل ثلاث غرف للصيد
– محمد الرزمة من الاتحاد الاشتراكي
– سيدي ختار الجماني من الحركة الشعبية
بخصوص صنف الباطرونا خصص لها مقعد واحد لمرشح وحيد يتعلق الأمر ب ” بوسليخن محمد عزيز ” من الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب.