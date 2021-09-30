البرلمان المغربي

هؤلاء هم مرشحو انتخابات مجلس المستشارين بسوس و الصحراء

2021-09-30 / 3:54 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

أعلن بشكل رسمي عن أسماء وكلاء اللوائح المتنافسة في انتخابات مجلس المستشارين، والتي ستجرى يوم 5 اكتوبر المقبل. في كافة الاصناف .

بالنسبة لصنف الجماعات المحلية فقد خصص له أربعة مقاعد بجهة سوس ماسة، وهؤلاء هم المترشحون

– الحسين مخلص من الاصالة والمعاصرة
-طارق الويداني من الاستقلال
– سعيد المسعودي من الحركة الشعبية
– محمد بنفقيه من العدالة والتنمية
– ابراهيم اخراز من الاحرار

بالنسبة لصنف الجهات فقد خصص له مقعدان وهؤلاء هم المترشحون :

– مولاي مسعود اكناو من الاصالة والمعاصرة
– مولاي عبد الرحمان بليلة من الاحرار

بالنسبة لصنف غرف الفلاحة خصص له مقعدان بدائرتين جهة مراكش وسوس ماسة ودرعة تافيلالت

مرشحي هذا الصنف

– لحبيب بن الطالب من الاصالة والمعاصرة
– علي الفيلالي من الاستقلال

بخصوص صنف غرفة التجارة دائرتي سوس ومراكش والصحراء

– محمد ماء العينين معينا من الحركة الشعبية
– خالد ولد الرشيد من الاستقلال
– الحسين حوزيمي من التقدم والاشتراكية

في صنف الصناعة التقليدية خصص لها مقعدان دائرتي سوس ومراكش وجهات الصحراء

– عفان بنبوعيدة من الاحرار

– حسن شوميس عن الاصالة والمعاصرة

صنف غرفة الصيد البحري: مقعد واحد/ برسم دائرة نفوذها يشمل ثلاث غرف للصيد

– محمد الرزمة من الاتحاد الاشتراكي
– سيدي ختار الجماني من الحركة الشعبية

بخصوص صنف الباطرونا خصص لها مقعد واحد لمرشح وحيد يتعلق الأمر ب ” بوسليخن محمد عزيز ” من الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب.

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