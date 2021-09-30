صادم.. تعذيب واعتقال وحشي لشاب مغربي بكوريا الجنوبية

2021-09-30 / 2:05 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تعذيب واعتقال وحشي، ذاك الذي يتعرض له شاب مغربي، منذ أشهر، بأحد السجون بمقاطعة كيونغ جي بدولة كوريا الجنوبية.

تفاصيل الأمر، وحسب معطيات تداولها عدد من النشطاء مع صور توثق للاعتقال اللانساني الذي يتعرض له الشاب المغربي، فالأخير سافر الى كوريا الجنوبية قبل مدة، وبقي هناك حتى نهاية صلاحية وثائقه، ليتوجه للمصالح المختصة ويطلب ترحيله، ليأتيه الجواب على شكل اعتقال وحشي.

وعمدت السلطات الكورية، الى حبس الشاب المغربي في زنزانة انفرادية مظلمة، مع ربط يديه ورجليه وعصب عينيه لأزيد من 6 أشهر .

وضعية الشاب المغربي، دفعت بعدد من النشطاء إلى مناشدة الجهات المعنية ومطالبة وزارة الخارجية وسفارة المغرب بسيول الى ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياته وعلاج نفسيته التي ستكون بلغت مرحلة مخيفة وجد صعبة.

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تعليق واحد

  1. السؤال الدي يتبادر الدهن ما دور السفير المغربي هناك هل يكون هو الاحتفالات والزرود في مناسبات عيد العرش والمسيرة وعيد الفطر وعرض علي نعرض عليك
    حسبي الله ونعم الوكيل

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