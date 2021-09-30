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رسميا.. إمكانية الاستفادة من “التعليم عن بعد” للتلاميذ الراغبة أسرهم في ذلك

2021-09-30 / 1:10 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أتاحت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي إمكانية الاستفادة من التعليم عن بعد للتلاميذ و الطلبة الراغبة أسرهم في ذلك.

و في هذا الصدد، أكدت الوزارة السالفة الذكر أن انطلاق الموسم الدراسي الجديد سيتم وفق نمط التعليم الحضوري” بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات.

غير أن الوزارة ذاتها أشارت إلى إتاحة إمكانية الاستفادة من”التعليم عن بعد” بالنسبة للتلامي ذو الطلبة الذين ترغب أسرهم في ذلك.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن انطلاقة الموسم الدراسي سواءا لتلاميذ المؤسسات التعليمية و كذا طلبة مؤسسات التعليم العالي و الجامعات و متدربي مؤسسات التكوين المهني ستنطلق يوم غدا الجمعة.

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