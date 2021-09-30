“التعليم” تذكر: انطلاق الموسم الدراسي يوم فاتح أكتوبر

2021-09-30 / 11:55 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الدراسة ستنطلق بصفة فعلية يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021، كما تم الإعلان عنه سابقا بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي، وكذا مدارس البعثات الأجنبية، وذلك وفق نمط “التعليم الحضوري” بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات، مع اتاحة إمكانية الاستفادة من التعليم “عن بعد” بالنسبة للمتعلمين الذين ترغب أسرهم في ذلك.

وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، فإن هذا القرار يأتي “أخذا بعين الاعتبار السير الإيجابي للحملة الوطنية للتلقيح بشكل عام وعملية تلقيح المتعلمين من الفئة العمرية 12-17 سنة والشباب من الفئة العمرية 18 سنة فما فوق على وجه الخصوص، فضلا عن تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا في الأسابيع الأخيرة”.

ولضمان دخول دراسي آمن لجميع المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية وحرصا على سلامتهم الصحية، يضيف البلاغ، “فقد عملت الوزارة بتنسيق مع وزارة الصحة على تحيين البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الاجنبية والذي يمكن الاطلاع عليه عبر البوابات الرسمية للوزارة”، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها للوقاية من وباء “كوفيد 19” وخاصة ارتداء الكمامات وتفادي التصافح والحرص على النظافة الجسدية، إضافة إلى تهوية الفضاءات.

ودعت الوزارة في هذا الإطار، المتعلمات والمتعلمين والأسر إلى مواصلة الانخراط بكثافة في عملية التلقيح التي ستظل مستمرة إلى ما بعد انطلاق الدراسة، على مستوى جميع مراكز التلقيح وكذا من خلال الوحدات الطبية المتنقلة المخصصة لهذا الغرض سواء من أجل تلقي الجرعة الأولى أو الثانية.
وتقدمت الوزارة بهذه المناسبة، بأسمى عبارات الشكر مع الإشادة بكافة الأطر التربوية والإدارية على الجهود التي بذلوها من أجل الإعداد الجيد واستكمال جميع العمليات التحضيرية للموسم الدراسي 2021-2022، داعية الأسر وباقي الشركاء إلى التعبئة الجماعية من أجل الارتقاء بمنظومتنا التربوية وتمكينها من لعب أدوارها في التربية والتنشئة الاجتماعية خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، متمنية للجميع موسما دراسيا ناجحا ومليئا بالإنجازات وذلك خدمة لبلدنا الحبيب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

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‫14 تعليقات

  4. موسم دراسي جديد نتمنى للتلاميذ والأساتذة بصفة عامة التألق والازدهار والتقدم والرخاء والعمل بروح وطنية ومسؤولية إتخاذ التدابير الإحترازية الوقائية اللازمة لحماية التلاميذ والاطر الإدارية والأساتذة.

  5. الحمدلله المغرب تخطى مرحلة الخطورة وجميع المغاربة لقحوا ومن بينهم الاطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بين 12و17سنة وهذا دليل على ان ستتم الدراسة عن قرب بإذن الله التوفيق والنجاح للجميع.

  6. هناك بعض الأسئلة لابد من اجابتها.هل التعليم سيكون بالتناوب او عن بعد فماذا قررت الوزارة التربية والتعليم بخصوص هذا الموضوع؟؟؟؟؟؟؟.

  7. هل هناك مذكرات جديدة بخصوص هذا الموسم الدراسي الجديد .لان هناك بعض الايشاعات حول الدخول المدرسي.نريد التفسير لهذا؟؟؟؟؟؟؟

  8. نحن جد متؤخرين في الدخول المدرسي . هناك بعض الدول الأوروبية والعربية استأنفوا الدراسة منذ شهرين تقريبا .لهذا نريد التعويض والدعم لأبنائنا في الدروس ….

  9. الأباء والامهات يناشدون وزارة التربية والتعليم بتنسيق مع الحكومة الجديدة بالدعم وبالاخص الطبقة الكادحة والفقيرة والمجال القروي…

  10. نريد من الحكومة الجديدة التغير والاصلاح بالاخص في قطاع التربية والتعليم . هناك مدارس في القرى جد متدهورة في البنية التحتية والخدمات الخاصة.يجب مراعاة صحة التلميذ قبل كل شيء

  11. الجميع يرفض التعليم عن بعد لأن في السنة الماضية كانت سنة فاشلة كان على الوزارة التربية والتعليم أن تكون السنة الماضية سنة بيضاء.

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