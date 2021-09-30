بتهمة التمويل غير المشروع.. الحكم على ساركوزي بالسجن لمدة سنة
وجهت محكمة فرنسية إلى الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، تهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2012، وقد حكم عليه بالسجن لعام في منزله تحت المراقبة الإلكترونية.
وكان التحقيق مع ساركوزي كشف عن تلقيه تمويلا لحملته الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقد خلص الاستجواب حينها إلى وجود “سبب محرج” مقابل تمويل الحملة، مرتبط برئيس الاستخبارات الليبية في النظام السابق، عبد الله السنوسي، المدان في قضية تفجير الطائرة الفرنسية فوق النيجر عام 1989.
والحكم الذي صدر اليوم هو ثاني حكم إدانة هذا العام بحق ساركوزي الذي ترأس فرنسا من 2007 إلى 2012، بعد أن حكم عليه في مارس الماضي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية “التنصت”.
وبعد ثلاثة أشهر عاد ساركوزي إلى قفص الاتهام في قضية “بيجماليون” الإنفاق المفرط لحملته الرئاسية لعام 2012.
ويسعى ممثلو الادعاء في القضية إلى الحكم بالسجن ستة أشهر بتهمة تمويل حملة انتخابية غير قانونية، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو (4500 دولار).
ويقول الادعاء إن المحاسبين آنذاك حذروا ساركوزي من أنه سيتجاوز سقف الإنفاق الرسمي على حملته الانتخابية، البالغ 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار) لكنه أصر على عقد المزيد من الفعاليات لدحر منافسه الذي فاز وقتها بالانتخابات، فرانسوا هولاند.
إلا أن ساركوزي نفى ارتكاب أي مخالفات، وقال للمحكمة في يونيو الماضي إنه لم يشارك في الخدمات اللوجستية لحملته لفترة ولاية ثانية كرئيس ولا في كيفية إنفاق الأموال خلال الفترة التي سبقت الانتخابات.
10 تعليقات
القانون لايفرق بين الغني والفقير ولكن هذآ يطبق في البلدان الغربية ولكن في الدول العربية هناك التميز العنصري….
لأنها دولة الحق والقانون ودولة دبلوماسية.ياليتنا هذآ يقع في المغرب على الاقل يقل الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع المغربي.
يجب علينا ان نأخذ العبرة من الفرنسيون. والديمقراطية والعدالة والمساواة الصحيحة.
هذآ دليل على ان دولة فرنسا دولة قوية.نتمنى ان يكون هذآ في المغرب لضمن حقوقنا المهضومة من طرف الطبقات البورجوازية…
مستحيل أن يكون هذآ في المغرب . لأنه ببساطة يفتقد شيئا إسمه (العدالة والقانون).
نريد المحاسبة الحكومية السابقة كما فعل القضاء الفرنسي ….. هههههههههههه
نريد من الحكومة الجديدة ان تستخرج أموال الدولة التي سرقة من الصناديق ولهبت .حتى نكون نحن كذالك عبرة وقدوة….
إذا كنا فعلا دولة الحق والقانون ودولة ديمقراطية حقيقية يجب عليكم محاسبة الحكومة السابقة ما فعلته من نهب اموال الشعب…..
يجب عليا أن نأخذ درسا وعبرة من هؤلاء حتى يعم الاستقرار السياسي في البلاد
سبحان الله رئيس دولة يحكم عليه بالسجن ونحن في المغرب بعض المسؤولين حوكموا مع وقف التنفيذ في قضايا فساد مالية . اين هي ربط المسؤولية بالمحاسبة؟؟؟ ومتى نسصل الى المستوى الذي يحاكم فيه الجميع؟؟؟