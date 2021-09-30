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تورطوا في ابتزاز تجار وترويج مخدرات.. توقيف 11 شخصا بفاس

2021-09-30 / 11:00 صباحًا
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هبة بريس - فاس

أسفرت العمليات الأمنية المتواصلة التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف أحد عشر (11) شخصا بمدينة فاس، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بقضايا الابتزاز والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم أول أمس الثلاثاء، وذلك في سياق العمليات الأمنية المكثفة والرامية لضبط وتوقيف جميع المتورطين في ابتزاز بعض الباعة والتجار مقابل السماح لهم بعرض سلعهم في عدة مناطق من مدينة فاس، فضلا عن تورطهم في قضايا الحيازة والاتجار في المخدرات.

وقد تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمعية ثمانية من المشاركين في عمليات الابتزاز، بينما يشتبه في تورط باقي المشاركين في جلب وترويج المخدرات حيث تم العثور بحوزتهم على كيلوغرامين من مخدر الشيرا كانت موجهة للترويج لفائدة المشتبه فيه الرئيسي.

وقد تم إيداع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، مع الإشارة أن العمليات الأمنية المنجزة في هذا الصدد على مستوى ولاية أمن فاس في سياق مكافحة جرائم الابتزاز والسرقة والاتجار في المخدرات، قد مكنت إلى حدود اليوم من ضبط وتقديم 129 متورطا في ارتكاب مثل هذه الجرائم.

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تعليق واحد

  1. انهم اوباش. اجبرو بائعي الخضر على اتاوات يومية تتراوح بين 5و 10 دراهم. ولمن لهم مساحة خاصة “رحبة” دفع 150 درهم في الشهر. انجز عملية حسابية وترى أن دخولهم ألاف الدراهم في الشهر. سويقة الدكرات.

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