سعيد امزازي

أمزازي: أزيد من 23 ألف طالب جامعي سجلوا بنظام “البكالوريوس”

2021-09-30 / 9:33 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

كشفت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم البحث العلمي، سعيد أمزازي، أن 23 ألفا و367 طالبة وطالبا جامعيين سجلوا في 96 مسلكا في حقول معرفية متعددة بنظام “الباكالوريوس” برسم الموسم الجامعي الجديد 2021/2022 ، والذي يجري تجريبه خلال هذا العام، وفق مقاربة تدريجية نموذجية إلى أن يتم تعميمه على جميع المسالك خلال الدخول الجامعي المقبل 2022/2023.

وذكر الوزير، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، أنه عقد اجتماعا بمعية الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إدريس أوعويشة، تدارس خلاله وضعية عملية تلقيح الطلبة من أجل تحقيق دخول جامعي في ظروف آمنة، وكذا اعتماد البروتوكول الصحي المحين المعتمد من طرف وزارة الصحة ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﻌﺪوى ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ بالفضاء الجامعي.

كما شكل الاجتماع مناسبة للتداول في سيناريوهات الأنماط البيداغوجية المعتمدة في ظل الظروف التي تفرضها الوضعية الوبائية.

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