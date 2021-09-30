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اللجنة العلمية تعطي الضوء الأخضر لتخفيف إجراءات كورونا

2021-09-30 / 9:20 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أعطت اللجنة العلمية للتلقيح ضد فيروس كورونا بالمغرب، الضوء الأخضر للحكومة، لتخفيف الإجراءات المشددة.

وحسب مصدر مطلع، فقد أوصت اللجنة، خلال اجتماعها الأخير بإمكانية تخفيف الإجراءات المشددة لفيروس كورونا، بسبب تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة.

كما تطرقت اللجنة، يضيف ذات المصدر، خلال اجتماعها إلى تلقيح الأشخاص المسنين وأصحاب الصفوف الأمامية بجرعة معززة من فيروس كورونا، على غرار عدد من الدول.

هذا ويشار الى أن وزارة الصحة، أعلنت قبل يومين، عن تراجع نسبة حالات الإصابة المرتبطة بوباء (كوفيد-19) للأسبوع السابع على التوال بجميع جهات المملكة، مفيدة بأن هذا التحسن يشمل جميع المؤشرات وإن كان نسب متفاوتة.

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تعليق واحد

  1. سيتم تمديد الى الحادية عشرة ليلا بدل التاسعة
    السماح بفتح الحمامات و الصالات الرياضية
    اقامة الحفلات خارج وقت الحظر مع اعتماد اجراءات التباعد و الحد الادنى من الافراد
    اعتماد جواز التلقيح للدخول للمرافق العامة
    السماح بعودة الثلاميد للمدارس
    هذا والله اعلم

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