إسبانيا ترغب في “استمرار” اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

2021-09-29 / 11:22 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

دافعت إسبانيا، اليوم الأربعاء، عن استمرار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة الأهمية الحيوية للاتفاقية بالنسبة للصيادين الإسبان.

وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، تعليقا على الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “نريد استمرار الاتفاقية (…) في إطار علاقات التعاون والصداقة التي تربطنا بالمغرب”.

وشدد على أن المغرب “شريك استراتيجي” و”منطقة صيد مهمة” للأسطول الأوروبي والإسباني، مبرزا أنه من بين 132 سفينة تصطاد في مياهه، 93 منها سفن إسبانية.

وسجل أنه بالرغم من قرار المحكمة، فإن الاتفاقيتين “تظلان ساريتي المفعول” على الأقل لفترة معينة.

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‫2 تعليقات

  1. نحن لا نرغب في استمرار اتفاقية الصيد مع اسبانيا.
    السمك للمغاربة اولا. خيرات المغرب للمغاربة. لا خير في اوروبا باكملها. دول استعمارية انتهازية.

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