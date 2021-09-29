MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 29: Cristiano Ronaldo of Manchester United celebrates scoring their second goal during the UEFA Champions League group F match between Manchester United and Villarreal CF at Old Trafford on September 29, 2021 in Manchester, England. (Photo by Matthew Peters/Manchester United via Getty Images)

رونالدو يقود اليونايتد لفوز قاتل أمام فياريال في دوري الأبطال

2021-09-29 / 10:44 مساءً
0
هبة بريس _ رياضة

خطف مانشستر يونايتد فوزاً قاتلاً من أمام نظيره فياريال، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب ” أولد ترافورد “.

وسجل فياريال هدف التقدم عن طريق باكو ألكاسير في الدقيقة “53”، بينما أدرك أليكس تيليس التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة “60”.

وفي الدقيقة “90+5” سجل كريستيانو رونالدو هدف الفوز بعد كرة عرضية هيأها رونالدو الى لينجارد الذي هيأها الى الدون الذي سدد الكرة في الشباك.

ويتصدر أتالانتا المجموعة برصيد 4 نقاط، ثم يأتي مانشستر يونايتد ويونج بويز في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط، ورابعاً فيايال برصيد نقطة واحدة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of بحضور لقجع والفردوس.. الجامعة تحتفل بمنتخب “الفوتصال”

بحضور لقجع والفردوس.. الجامعة تحتفل بمنتخب “الفوتصال”

2021-09-29 / 4:06 مساءً
Photo of وداي زم ينجح في تحقيق أول نقطة بالبطولة الوطنية أمام شباب المحمدية

وداي زم ينجح في تحقيق أول نقطة بالبطولة الوطنية…

2021-09-28 / 11:45 مساءً
Photo of سقوط مدو لريال مدريد في مباراة العودة إلى “المعقل التاريخي”

سقوط مدو لريال مدريد في مباراة العودة إلى “المعقل…

2021-09-28 / 10:37 مساءً
Photo of مولودية وجدة تفوز على المغرب الفاسي وتقفز للمركز الخامس في الدوري

مولودية وجدة تفوز على المغرب الفاسي وتقفز للمركز الخامس…

2021-09-28 / 10:07 مساءً
Photo of الرجاء يضيف اتحاد طنجة لقائمة ضحاياه وينفرد بصدارة الدوري

الرجاء يضيف اتحاد طنجة لقائمة ضحاياه وينفرد بصدارة الدوري

2021-09-28 / 7:54 مساءً
Photo of “اليويفا” يتراجع عن مقاضاة مؤسسي دوري السوبر الأوروبي

“اليويفا” يتراجع عن مقاضاة مؤسسي دوري السوبر الأوروبي

2021-09-28 / 11:08 صباحًا
Photo of السودان تستقر على استقبال اسود الاطلس بالمغرب بعد اعتذار مصر

السودان تستقر على استقبال اسود الاطلس بالمغرب بعد اعتذار…

2021-09-27 / 2:48 مساءً
Photo of البطولة الاحترافية ..الوداد الرياضي يفوز خارج ميدانه على حسنية أكادير

البطولة الاحترافية ..الوداد الرياضي يفوز خارج ميدانه على حسنية…

2021-09-26 / 11:24 مساءً
Photo of منتخب الفوتسال ينهزم أمام البرازيل ويخرج من المونديال مرفوع الرأس

منتخب الفوتسال ينهزم أمام البرازيل ويخرج من المونديال مرفوع…

2021-09-26 / 3:39 مساءً
Photo of حكيمي: ميسي فاجأني

حكيمي: ميسي فاجأني

2021-09-25 / 2:38 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق