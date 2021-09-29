رونالدو يقود اليونايتد لفوز قاتل أمام فياريال في دوري الأبطال
هبة بريس _ رياضة
خطف مانشستر يونايتد فوزاً قاتلاً من أمام نظيره فياريال، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب ” أولد ترافورد “.
وسجل فياريال هدف التقدم عن طريق باكو ألكاسير في الدقيقة “53”، بينما أدرك أليكس تيليس التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة “60”.
وفي الدقيقة “90+5” سجل كريستيانو رونالدو هدف الفوز بعد كرة عرضية هيأها رونالدو الى لينجارد الذي هيأها الى الدون الذي سدد الكرة في الشباك.
ويتصدر أتالانتا المجموعة برصيد 4 نقاط، ثم يأتي مانشستر يونايتد ويونج بويز في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط، ورابعاً فيايال برصيد نقطة واحدة
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