صحيفة: زعيم البوليساريو لديه وثيقة هوية إسبانية سارية المفعول
ابراهيم غالي

القضاء الإسباني يعيد فتح دعوى “الإبادة الجماعية” ضد زعيم جبهة البوليساريو

2021-09-29 / 9:51 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعيد فتح التحقيق في دعوى “الإبادة الجماعية” بحق زعيم جبهة بوليساريو ، إبراهيم غالي، بسبب خلل في الإجراء، وفق ما أعلن، الأربعاء، القضاء الإسباني الذي كان قد أغلق القضية في يوليو.

وذكر القضاء في بيان قوله: “ألغت المحكمة الوطنية حفظ الدعوى الذي قرره القاضي سانتياغو بيدراز في 29 يوليو، بحق زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي إثر شكوى رفعتها ضده الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان ضد إبراهيم غالي لارتكابه جرائم إبادة جماعية”، مشيرا إلى وجود عدة أخطاء إجرائية.

كما رفعت شكوى أخرى بحق غالي قدمها فاضل بريكة وهو منشق عن جبهة بوليساريو يحمل الجنسية الإسبانية

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‫3 تعليقات

  3. القضاء الفاسد الدي يبيع القضايا بدولارات بترول الشعب الجزائري الشقيق الدي لم يجد حتى العدس في المحلات التجارية قال ليك إعادة فتح ملف الرخيص سيرو طنزو على ليبحالكم

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