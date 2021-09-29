المفوضية الأوروبية تؤكد ضرورة الحفاظ على الشراكة مع المغرب

2021-09-29 / 9:05 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، على ضرورة الحفاظ على الشراكة القائمة مع المغرب.

وكتب المفوض الأوروبي للجوار، أوليفر فاريلي، في تغريدة له على “تويتر”، “في اتصال مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي اليوم. أؤكد أن الشراكة مع المغرب تعد من بين أقوى شراكات الاتحاد الأوروبي مع الجوار الجنوبي”.

وأضاف المفوض الأوروبي “من المهم الحفاظ على هذه الشراكة، تعزيزها وتطويرها مع الثقة والاحترام المتبادلين”.

وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد أصدرت، اليوم الأربعاء، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.

وأكد المغرب والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك أعقب هذا القرار، أنهما سيظلان معبأين بالكامل، لمواصلة تعاونهما الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية لاتفاقيات الشراكة القائمة بينهما.

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