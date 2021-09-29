جمعية حقوقية: إدانة الإمام أبوعلين هجوم على حرية الرأي

هبة بريس _ الرباط

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار مظاهر التضييق على حرية الرأي والتعبير والحريات العامة بالمغرب.

وكشفت الجمعية الحقوقية، في بلاغ لها، استمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير، مدينة هذا التضييق الممنهج على الحريات العامة واستهداف نشطاء حقوق الإنسان، وطالبت بوضع حد لقمع حرية الرأي والتعبير.

واعتبرت الجمعية، أن اعتقال وإدانة الإمام أبوعلين، يندرجان في سياق هجوم الدولة على حقوق الإنسان بصفة عامة، وعلى الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي بصفة خاصة، مطالبة بإطلاق سراحه.

وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوتها لإطلاق سراح جميع المعتلين السياسيين ووقف جميع المتابعات في حق نشطاء حقوق الإنسان.

جدير بالدكر ان المحكمة الابتدائية بالرباط، حكمت على الإمام ومدير مدرسة عتيقة بمدينة كلميم سعيد أبوعلين، بسنتين حبسا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، بتهم خرق حالة الطوارئ، والتنقل بين المدن بدون رخصة، وتحريض الأئمة على أعمال من شأنها القيام بعنف.

وكان أبوعلين قد اعتقل في الـ24 من الشهر الماضي من أمام منزل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بمدينة عين عودة القريبة من الرباط.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد أصدرت قرارا بعزل الإمام أبوعلين أياما قبل اعتقاله، بسبب نشره لتسجيل صوتيا حرض فيه الأئمة على النشاط النقابي

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