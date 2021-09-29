الجزائر تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على قرار تخفيض حصة التأشيرات لمواطنيها

هبة بريس _ الرباط

استدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي في الجزائر، لإبلاغه بالاحتجاج الرسمي بشأن “القرار الأحادي” لباريس المتعلق بتخفيض حصة التأشيرات المخصصة للمواطنين الجزائريين.

وبحسب بيان للخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، “استدعى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، شكيب رشيد كايد، اليوم، السفير الفرنسي بالجزائر، لإخطاره باحتجاج رسمي من الحكومة الجزائرية بعد قرار أحادي الجانب اتخذته الحكومة الفرنسية، أثر سلبا على جودة وسلاسة حركة الجزائريين”.

وأشارت الخارجية إلى أن هذا القرار تم اتخاذه دون تشاور مسبق مع الجزائر، كما أنه أثار ضجة إعلامية، تسببت في ارتباك وغموض في دوافعه ونطاقه.

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