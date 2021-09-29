The Algerian national flag flies at half mast in the capital Algiers on September 18, 2021, following the death of former president Abdelaziz Bouteflika. - Bouteflika, who ruled Algeria for two decades before resigning in 2019 as huge protests engulfed the country, has died aged 84, public television announced. The former strongman had left office in April 2019 under pressure from the military, following weeks of demonstrations over his bid to run for a fifth term in office. (Photo by RYAD KRAMDI / AFP)

الجزائر تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على قرار تخفيض حصة التأشيرات لمواطنيها

2021-09-29 / 7:31 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

استدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي في الجزائر، لإبلاغه بالاحتجاج الرسمي بشأن “القرار الأحادي” لباريس المتعلق بتخفيض حصة التأشيرات المخصصة للمواطنين الجزائريين.

وبحسب بيان للخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، “استدعى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، شكيب رشيد كايد، اليوم، السفير الفرنسي بالجزائر، لإخطاره باحتجاج رسمي من الحكومة الجزائرية بعد قرار أحادي الجانب اتخذته الحكومة الفرنسية، أثر سلبا على جودة وسلاسة حركة الجزائريين”.

وأشارت الخارجية إلى أن هذا القرار تم اتخاذه دون تشاور مسبق مع الجزائر، كما أنه أثار ضجة إعلامية، تسببت في ارتباك وغموض في دوافعه ونطاقه.

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